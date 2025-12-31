Piccinetti: "Se Kean non si allena giocherà Piccoli. Smettiamo di lodare Fagioli, deve fare di più"

L'ex calciatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato ampiamente a Lady Radio, toccando molti argomenti di casa viola e concentrandosi su tanti singoli della rosa gigliata.

‘La Fiorentina viene dipinta meglio della sua classifica ma va dimostrato’

“Fagioli sta facendo bene? Smettiamo di lodarlo, deve fare di più. Non esageriamo, ha fatto miglioramenti sensibili ma bisogna rendersi conto che serve giocare anche quando la palla ce l’hanno gli altri e alla Fiorentina mancano centrocampisti capaci di interdire. Sennò sono tutti bravi mentre siamo ultimi in classifica e non è possibile, servono altre prestazioni. La Fiorentina viene dipinta come migliore della posizione di classifica ma serve dimostrarlo. Nicolussi Caviglia non si è inserito, ha buoni piedi ma nella Fiorentina non ha fatto vedere le sue qualità. Il problema non riguarda solo lui, nessun nuovo arrivo si è inserito nel modo giusto, pensiamo a Piccoli e Dzeko”.

‘Kean? Non voglio entrare in questioni private, ma…’

“Manca altruismo, non c’è gioco collettivo. Se Kean non la passa a Piccoli solo davanti alla porta… c’è qualcosa che non funziona. La stagione di Kean finora è negativa, se dovesse mancare giocherà un altro, ha risolto pochissimi problemi al momento. Si impegna poco, spesso e volentieri cammina. Non voglio entrare in questioni private, ma spesso e volentieri gli capita di mancare agli allenamenti e la gente si fa domande. Kean non si allena? Giocherà Piccoli. Kean ha fatto una stagione eccellente in una carriera in cui è stato discontinuo”.