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Da mattatore in Conference a suggestione viola, Glasner lascia il Crystal Palace. E va da... Milenkovic

Redazione /
Oliver Glasner
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La Fiorentina, dopo quattro anni, non giocherà più la Conference League. L'ultima gara l'ha giocata contro il Crystal Palace di mister Oliver Glasner, che ha eliminato i viola nel doppio confronto e poi ha vinto la competizione, la terza nel giro di due anni con le Eagles.

Elimina la Fiorentina e vince la Conference…

Come preannunciato, il tecnico ha lasciato il club a fine stagione. E una suggestione portava addirittura a un accostamento alla Fiorentina, svanito in breve tempo. Sembrava essere anche un obiettivo del Milan, ma alla fine l'ex Palace ha scelto la sua destinazione.

…poi lascia il Palace e va da Milenkovic

Oliver Glasner sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest, lo conferma Fabrizio Romano. Allenerà dunque l'ex viola Nikola Milenkovic. L'accordo è stato trovato per un contratto triennale.

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