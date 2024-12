Il direttore sportivo di lungo corso Giorgio Perinetti ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi sull'annata della Fiorentina e sul suo allenatore, che il dirigente ha avuto in carriera ai tempi del Genoa.

‘Sorpreso da Palladino, ha qualità e competenza’

"La Fiorentina finora è una sorpresa positiva, ha cambiato allenatore, ha preso un giovane alla prima esperienza in una squadra di alta classifica e sorprende con quanta velocità si è inserita nel salotto buono, può continuare così. Ho scritto a Palladino avendolo avuto come giocatore, dicendogli che non mi sarei mai aspettato che avrebbe fato così’ bene da allenatore, contento che mi abbia smentito e sorpreso. Sta evidenziando qualità, competenza e equilibrio nella sua gestione".

‘Difficile portare calciatori importanti a gennaio, ma…’

“La riparazione di Gennaio non offre tantissime soluzioni, è un mercato complesso e con limiti nelle scelte per le squadre. Molte compagini però hanno tanto da fare, dalla Roma alla Juventus, e quest’anno potrebbe essere una sessione più vivace. Non vedo però quali calciatori importanti possano arrivare a gennaio”.