FOTO - Corvino premiato alla festa di Natale del Lecce... con un mega panino alla mortadella

Serata di festa in casa Lecce, con la consueta cena di Natale alla quale hanno partecipato calciatori, staff, dirigenza, famiglie, giornalisti e addetti ai lavori. L'evento è stata anche l'occasione per consegnare alcuni riconoscimenti speciali, come ad esempio quello del gol più bello (vinto da Piccoli per la rete da quaranta metri con il Milan, benché annullata dal VAR).

Tra i premiati anche una vecchia conoscenza della Fiorentina, ossia Pantaleo Corvino. Scene esilaranti quelle che hanno visto salire sul palco il direttore sportivo giallorosso, al quale è stato consegnato tra i vari regali un panino alla mortadella gigante. Che dire, un trofeo decisamente… gustoso.