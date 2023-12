Nei giorni prima della sfida contro la Fiorentina, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato all'Assemblea di Lega Serie A, facendo il punto sulla stagione: “Stiamo facendo un campionato all'altezza, abbiamo perso cinque partite contro cinque big, va bene così. Al Monza piace sempre giocare e lo facciamo nonostante queste sconfitte”.

Sul mercato di gennaio: “Acquisti? Macché, a gennaio è sempre un mercato asfittico. Cessioni? Di Gregorio è un fenomeno. Ma per lui e anche per Colpani non ho mai parlato con nessuno, né Inter, né Juve. Leggo che sono prenotati, ma non è così, non siamo un supermercato”.