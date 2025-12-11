Far giocare la Fiorentina al Franchi costa 12 milioni. In arrivo la chiusura di Viale Fanti

Dodici milioni e 525 mila euro in più da pagare a chi esegue i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Questo è il prezzo da pagare per far giocare la Fiorentina nel suo stadio durante i lavori.

12,5 milioni

I 12,5 milioni in più sono dovuti al fatto che, rispetto agli interventi originariamente appaltati, dovranno essere eseguite delle opere non procrastinabili per rendere indipendenti e funzionali i settori che ricadranno sotto la ‘copertura nord’: Tribuna laterale, nuova Curva Fiesole e metà Maratona. Lo si legge stamani sul Corriere Fiorentino.

Viale Fanti

Ma non è la sola novità che emerge con l'ultima variante. La prossima estate un tratto di viale Fanti, per consentire gli interventi delle ditte edili, potrebbe chiudere. Per consentire il deposito degli elementi prefabbricati e il posizionamento degli stessi, necessari per la nuova Fiesole e la copertura lato nord, l’area di cantiere esterna dovrà allargarsi. Da qui la possibile chiusura.