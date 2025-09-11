Ma Commisso non ci sarà...

Quella contro il Napoli sarà la partita che segnerà l'esordio casalingo della Fiorentina nel corso di questa stagione. Una partita in cui ci sarà il pienone, o almeno quello che possiamo definire pienone con le attuali restrizioni.

Niente Commisso

Ma tra le migliaia di persone che accorreranno al Franchi non ci sarà il numero uno viola, Rocco Commisso. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato nelle ultime ore il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, che ha parlato di impossibilità ad esserci a causa di “impegni personali”.

Ritorno (per ora) rimandato

Il ritorno in Italia di Commisso, dunque, è rimandato, anche se non dovrebbe tardare molto, visto che ci sono diverse faccende da dirimere (a cominciare dalla questione stadio).