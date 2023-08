Il punto sul mercato: con Beltran e Nzola, cambia radicalmente l'attacco della Fiorentina. Ma non ci sarà solo Cabral ai saluti

Giornata caliente, per usare un termine noto al prossimo delantero, della Fiorentina. La società di Commisso, infatti, ha tirato l'accelerata decisiva per Lucas Beltran, attaccante del River Plate che approderà a Firenze per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Colpaccio della Viola che si assicura uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano.

Ma non è finita qui. Nelle prossime ore, è previsto anche un incontro con lo Spezia per chiudere l'affare M'Bala Nzola. Il centravanti spezzino dovrebbe completare il reparto offensivo di Italiano, giungendo in viola per circa 12 milioni di euro. In Liguria potrebbe finire Niccolò Pierozzi come contropartita tecnica, anche se in prestito (con diritto di riscatto e contro-riscatto).

Infine, capitolo uscite. Arthur Cabral andrà al Benfica per 20 milioni più 5 di bonus, salutando Firenze dopo appena 18 mesi. Insieme a lui, a breve lascerà anche Sofyan Amrabat, con il Manchester United che sta preparando l'offerta decisiva. Inoltre, anche Gaetano Castrovilli è destinato a lasciare la Fiorentina, nonostante non sia risultato idoneo alle visite mediche in Inghilterra. Martinez Quarta, per ultimo, è un altro che potrebbe partire: la sua vecchia squadra, il River Plate, lo brama da tempo, ma prima la Fiorentina dovrebbe individuare il sostituto.