Ritorno al Manchester United per Amrabat? Ten Hag riaccende le speranze: "Abbiamo bisogno di una rosa profonda"

Due giorni fa Sofyan Amrabat ha fatto rientro a Firenze, unendosi al ritiro della Fiorentina al Viola Park. Solo un passaggio quello del centrocampista marocchino, fuori dal progetto di Palladino e in attesa di un'offerta gradita presumibilmente dall'estero.

Ritorno allo United? Parla ten Hag

Non è un mistero che Amrabat voglia la Premier League, e in tal senso le parole del tecnico del Manchester United ten Hag potrebbe riaccendere le speranze per un suo ritorno ai Red Devils: “Vogliamo migliorare la rosa - ha detto - e a vere una squadra più completa possibile. Per competere ai massimi livelli serve una rosa molto profonda”. Ne farà parte Amrabat?