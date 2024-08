Cabral approda in Inghilterra...e allo stesso club che ci aveva provato con Gonzalez

L'ex centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, sta per lasciare il Benfica dopo solo un anno e sta per fare il suo approdo in Inghilterra.

Ad un passo dal Brentford

Stando al quotidiano portoghese, Record, il centravanti brasiliano è ad un passo dal Brentford, la stessa società che non meno di un anno fa aveva fatto la sua offerta da 43 milioni di euro alla Fiorentina per Nicolas Gonzalez.

Prestito con riscatto obbligatorio

Cabral se ne va in prestito con riscatto obbligatorio in base ad alcuni obiettivi raggiunti dalla squadra e dal giocatore. Il 26enne brasiliano nella scorsa stagione ha segnato undici gol e fornito tre assist su un totale di 43 presenze.