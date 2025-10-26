Fenucci: "Non mi è piaciuto l'episodio di Bernardeschi, abbiamo dominato ma quello ci rovina la serata"

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è polemico nei confronti dello staff arbitrale dopo il pareggio arrivato contro la Fiorentina.

“Grande prestazione della squadra - ha detto a Sky - la partita. Non mi è piaciuto l'episodio di Bernardeschi, non capisco perché il Var su alcuni falli che sembrano chiari entra in scena, mentre in altre circostanze no. Nonostante la doppia ammonizione di Holm, resta una grande prestazione nostra”.

Infine: “Non parlo spesso di cose legate agli arbitri, se abbiamo deciso di codificare alcuni interventi da parte del Var credo che si debba farlo in maniera opportuna. Abbiamo dominato il gioco, rischiando poco, mi dispiace che sia finita così”.