Amatucci e l'ennesima prestazione solida difensivamente, il sostituto ideale di Fagioli è già presente nella rosa della Fiorentina

Il suo Las Palmas è inciampato contro il Mirandes, pareggiando 1-1, ma ancora una volta Lorenzo Amatucci si è distinto: il centrocampista di proprietà della Fiorentina continua a incantare i suoi tifosi e a lasciare più di qualche rimpianto, guardando al centrocampo attualmente fra le mani di Vanoli.

La diga viola

Un passaggio chiave, 95% di passaggi precisi (ben 52 su 55) e 4 lanci lunghi riusciti. A questi numeri vanno aggiunti poi i due tackle vinti, uniti ai quattro recuperi effettuati, una chiusura difensiva e un tiro bloccato. Una presenza difensiva imperiosa, se si pensa che il ragazzo è alto solo 1.72m.

Qualcosa che manca

Statistiche difensive che lo renderebbero il perfetto sostituto di Fagioli, ruolo attualmente vacante nel club viola. Vista l'ennesima stagione positiva, sarebbe strano pensare a una nuova ripartenza in prestito: l'anno prossimo potrebbe essere il suo anno.