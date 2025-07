Atteso a lungo a Firenze, ‘ostaggio’ di un'accordo già chiuso ma ancora non ufficiale, adesso arrivano le prime certezze: c'è la data per l'ufficialità di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina.

Lo riporta Orazio Accomando: Pioli sarà ufficializzato come nuovo tecnico della Fiorentina tra martedì e mercoledì. Contratto, per il tecnico parmigiano, fino al 2028.