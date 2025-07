Adli scaricato dal Milan può essere un'occasione per la Fiorentina? Un'opzione low cost per far rifiatare il regista titolare

Yacine Adli non è più un ospite gradito a Milanello: i rossoneri sono stati chiari col Pittore, che non farà parte dei piani di mister Allegri e che quindi deve cercare una nuova squadra. Posto che il riscatto - giudicato (giustamente) troppo alto dalla Fiorentina - non è arrivato, perché non provarci ora a prezzi decisamente ridotti?

Non è una novità che Pioli prediliga un gioco con due ‘registi’: uno vero e proprio, più statico, che sappia dettare i tempi di gioco, e uno più fisico, non propriamente un regista bensì un giocatore tecnico, che faccia da incontrista, ma che sappia anche inserirsi. L'epitomo di quanto sopracitato lo si è visto con il tandem Bennacer-Kessiè, ma la Fiorentina ad oggi, avendo perso anche Cataldi, non ha un vero e proprio regista. Il titolare sarà con ogni probabilità un profilo di rilievo che arriva dal mercato - si parla molto di Bernabè in questi giorni - ma come riserva a basso prezzo e che conosce la piazza, Adli potrebbe essere la figura ideale.

Arrivato al Milan nel 2022, nel primo anno con Pioli ha raccolto solo 6 presenze: quando poi però nel secondo anno in rossonero è stato ceduto Krunic, il francese ha acquisito sempre più spazio totalizzando ben 39 presenze in stagione, 11 in più di quelle racimolate con la Fiorentina nella scorsa stagione. Pioli ritroverebbe dunque un uomo di fiducia, che ha giocato tanto sotto la sua guida: perché non provarci?