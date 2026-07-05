Da Gudmundsson a Dodô, Paratici valuta le cessioni: in tanti possono portare un tesoretto nelle casse della Fiorentina

La Fiorentina lavora anche sul fronte delle uscite per reperire le risorse necessarie a finanziare i prossimi acquisti. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe individuato una serie di giocatori che potrebbero lasciare il club durante questa sessione di mercato, con l'obiettivo di generare un tesoretto importante da reinvestire.

La lista dei cedibili

Tra i nomi indicati figurano Albert Gudmundsson, Dodô, David De Gea, Robin Gosens, Marco Brescianini e Jacopo Fazzini. Complessivamente, le loro eventuali cessioni potrebbero garantire alla società viola un incasso superiore ai 40 milioni di euro. In particolare, Gudmundsson sarebbe stato invitato a cercare una nuova destinazione, con la Fiorentina che punta a ricavare tra i 15 e i 20 milioni dalla sua partenza.

Due profili da tenere d'occhio sul fronte uscite

Situazione da monitorare in modo approfondito soprattutto per Dodô e De Gea. Il terzino brasiliano avrebbe già manifestato la volontà di cambiare squadra e la società spera di ottenere circa 15 milioni dalla sua cessione. Più complesso il discorso legato al portiere spagnolo: pur essendo disponibile a restare, il suo ingaggio rappresenta un elemento di riflessione per il club. Un eventuale addio di De Gea potrebbe fruttare alla Fiorentina un incasso stimato tra i 7 e gli 8 milioni di euro.