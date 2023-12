Vanzina: "Fiorentina e Roma sono le migliori delle non-migliori. Ma i punti per la Champions dovranno arrivare in altre partite"

Regista famoso e di chiari sentimenti giallorossi, ma legato anche a Firenze, Carlo Vanzina a La Nazione ha descritto così lo scontro di domani sera all'Olimpico:

"Si affrontano le migliori...delle non migliori. La Champions? È vero il match dell'Olimpico è uno scontro diretto per il 4° posto, un concetto quasi buffo, perché in tutta sincerità credo che per Fiorentina e Roma i punti da Champions dovranno arrivare da altre partite".