Si porta soddisfatto a casa il risultato Vincenzo Italiano, come confermato anche in sala stampa:

"Il fatto che la squadra fosse in crescita è stato dimostrato anche oggi, riusciamo ad arrivare più spesso davanti e a trovare soluzioni. Il terzo gol non mi piace, mi fa arrabbiare e si deve percepire il pericolo, abbiamo subito il gol dello svantaggio ma per fortuna abbiamo reagito.

Sto vedendo davvero miglioramenti importanti, è stato dimostrato oggi e in campionato dobbiamo fare la stessa cosa. L’atteggiamento di oggi è stato quello di un confronto che si gioca tra andata e ritorno. Ci ha fatto gol Nzola, ce l’ha fatto Barak, dobbiamo cercare momenti in cui l’autostima si alza e non perdere fiducia. Deve essere la nostra benzina per questi due mesi.

Barak? E’ un ragazzo che soffre quando non entra e non gioca con continuità, però ha la capacità di entrare e dimostrare all’allenatore che è un uomo squadra e ha rispetto per i compagni e per lo stemma che ha sul petto. E’ la reazione che deve dimostrare chiunque entra in campo, deve essere la reazione di chi entra senza pensare solo a se stesso.

Milenkovic? Credo che oggi quando giochi contro attaccanti come questo del Maccabi, forte fisicamente, che tiene botta ad un animale come lui, non sia facile. L’avevo visto in buon momento in precedenza, mi ha stupito Pierrot, lavora per la squadra e si può essere non brillantissimi quando si incontra un avversario del genere. A parte oggi, Milenkovic fa parte di quella crescita che sto vedendo, ha sempre l’atteggiamento giusto, ha la faccia di quello che non vuole perdere mai.

Rotazioni? Abbiamo cercato di calcolare qualcosa in vista della Roma, soprattutto a centrocampo. Beltran purtroppo sarà squalificato, altrimenti se c’è uno che gioca oggi è sicuramente lui, anche portiere. Anche il campo ha influito, essendo pesante, e il calcolo ha dato frutti. Non mi fido di nessuno soprattutto in Europa, avete visto l’anno scorso dove in turni già chiusi ci siamo trovato sotto di 2 o 3 gol. Primo round nostro ma a Firenze dovremo difendere questo vantaggio".