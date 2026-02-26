Continua la serata nera per la Fiorentina. Problemi fisici anche per Solomon che è costretto al cambio
Manor Solomon
Continua la serata nerissima della Fiorentina, che dopo essersi fatta rimontare lo 0-3 maturato in Polonia dallo Jagiellonia ed essere andata ai supplementari, adesso è costretta a vedere uscire dal campo uno dei suoi uomini migliori.
Fuori uno dei migliori
Problemi per Solomon che al minuto 100 è stato costretto a lasciare il campo per far spazio al ritorno di Gudmundsson. L'israeliano era entrato al 62esimo al posto di Fazzini.
Problemi all'inguine
Arrabbiatissimo l'ex Tottenham, che è uscito molto dispiaciuto dal campo. Pare si tratti di un problema muscolare all'inguine per lui.
