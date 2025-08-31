La suggestione dell'ultima ora: un fantasista della mediana in uscita dal Real Madrid. Lo spagnolo ha appena rifiutato il Marsiglia

Mercato quasi finito, ma ancora non finito per la Fiorentina: come da tradizione attiva fino agli sgoccioli. Il nome-suggestione non poteva mancare e in questo caso è quello di Dani Ceballos, funambolico a dir poco centrocampista in uscita dal Real Madrid e nei giorni scorsi ad un passo dal Marsiglia, rifiutato proprio al momento della firma.

Pista difficilissima

La Gazzetta dello Sport lo accosta alla Fiorentina ma ad ora parliamo appunto solo di ‘suggestione’ perché costi e tempi per portarselo a casa sarebbero difficilissimi. E la società viola ha già superato determinati paletti in questa sessione.