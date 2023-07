L'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, presente in Sala Macconi a Palazzo Vecchio per l'evento ‘US PINO Basket Firenze, la Serie C per tornare a correre’, è tornato sulla risposta fornita pochi giorni fa in sede di Consiglio Comunale, dopo le perplessità evidenziate da altre posizioni politiche e non solo in merito alle sue affermazioni riguardo alla scelta effettuata dalla Fiorentina in merito allo stadio provvisorio al Padovani.

Ecco le parole di Guccione: “In Consiglio Comunale, tramite il question time, ho risposto in modo chiaro e preciso, lungamente ed in modo ufficiale riguardo all'intenzione espressa della Fiorentina, ossia la scelta della soluzione ibrida, abbandonando Campo di Marte per le due stagioni successive. Si tratta di una sede istituzionale in cui si interviene non a titolo personale ma basandosi su atti e documenti ricevuti dall'Amministrazione. Alla fine di un tavolo tecnico con la società, abbiamo ricevuto una ‘formalizzazione’, non so come definirla, in cui si comunicava quanto da loro era stato scelto”.