La Nazione: Variabile Europa, il finale di stagione vale il futuro

Il Quotidiano Sportivo dell'edizione odierna de La Nazione di Firenze titola in prima pagina, in basso: “Viola in bilico, giorni decisivi, rebus futuro”.

A pagina 6 la notizia principale: “Variabile Europa, quanti dubbi. Dalla clausola (fragile) di Moise al riscatto-rebus di Gudmundsson. Il finale di stagione vale il futuro”. Tre i box di approfondimento: nel primo si legge “Domenica il derby col Bologna. La Lega fissa l'orario martedì”, nel secondo “Via al mini esodo. Domani al ‘Penzo’ 700 tifosi viola” ed il terzo, sulla Fiorentina Femminile, “Addio Champions. Vince la Roma, sogno rimandato”

A pagina 7 l'apertura recita: “La partita di domani sera. Il dolore e il rischio stop, Kean è davvero in dubbio. Già pronti Gud e Beltran”. Di taglio alto si legge: “Duncan fermo, i veneti con l'acqua alla gola. Di Francesco: ‘Noi con il coltello fra i denti’”; due approfondimenti di spalla, invece, il primo legge: “Domani in campo Dalva e Paqui” (in riferimento ai cognomi delle mamme sulle maglie dei calciatori). Il secondo invece parla di Primavera: “Battuta la Lazio a Roma. I baby viola ai playoff”