La Fiorentina Femminile la spunta anche a Como e si riprende il secondo posto (in attesa della Juventus). Decisiva la solita Boquete

Un pomeriggio di sorrisi in casa Fiorentina. Dopo la vittoria dei ragazzi di Papalato nel Torneo di Viareggio, arriva anche quella della Femminile in campionato. Una partita difficile, quella contro il Como, ma alla fine la squadra di mister De La Fuente porta a casa il sesto successo nelle ultime otto gare.

Ancora e sempre Veronica Boquete

La Fiorentina Femminile vince 0-1 a Como, dopo un incontro che vive di poche emozioni. La risolve l'eterna Veronica Boquete poco dopo il settantesimo minuto: 8 gol e 4 assist in stagione per lei, che è capocannoniere.

Adesso la classifica è più bella che mai. La Fiorentina sale al secondo posto, scavalcando la Juventus (che deve giocare alle 19 contro l'Inter e può tornare sopra con una vittoria). La Roma sfugge alle altre e continua il suo campionato a sé, ma la Viola non smette di sfornare risultati utili e ottime partite.