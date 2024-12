Giuseppe Galderisi, ex attaccante della Juventus e del Verona dello Scudetto e ora allenatore, ha commentato così a La Stampa le caratteristiche dei due centravanti Kean e Vlahovic, che oggi pomeriggio si troveranno da avversari.

"Kean un top player, ma preferisco Vlahovic"

Galderisi si è espresso così: “Scelgo Dusan, non capisco tutte queste critiche. Ma Moise è finalmente arrivato a livello top player. Difficile scegliere tra i due in questo momento, ma mi tengo ancora Vlahovic, questione di dettagli. Giocare nella Juventus o in qualsiasi altra squadra è diverso, lui mi è sempre sembrato più pronto per gestire le pressioni. Kean lo aspettiamo da anni ma spero e credo spero che questa sia la stagione della consacrazione. Vlahovic secondo me è uno dei migliori centravanti in Italia e in Europa, sinceramente non capisco tutte queste critiche che spesso riceve”.

"A Firenze Kean è coccolato e lo fanno sentire importante"

E ha aggiunto: “Mi sembra che stia continuando a migliorare, ha personalità, fa gol, è spesso decisivo e dà l'anima quando c'è da fare reparto da solo. Fossi nella Juve me lo terrei stretto a lungo, un centravanti così non è facile da trovare. Il Kean di questa stagione è un giocatore straripante, ha trovato la piazza giusta per esprimersi. Lo fanno sentire importante, è coccolato, si vede che sta trovando le motivazioni necessarie per esprimersi al massimo. Gioca spalle alla porta, attacca la profondità, è perfetto per il sistema della Fiorentina. Sta disputando una stagione clamorosa”.