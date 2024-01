Spalletti: “C’è anche Ranieri tra i giovani nel mirino. Lui e Kayode nomi interessanti per il futuro dell’Italia”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, in una lunga intervista alla Rai, ha avuto modo di parlare di molti dei calciatori visionati in prima persona, da aggiungere poi alla colonna dorsale del gruppo azzurro: tra questi ci sono anche due giocatori della Fiorentina, i difensori Kayode e…Luca Ranieri.

I calciatori sotto la stretta osservazione dell'Italia

“Sono venuti fuori calciatori come Kayode, Ranieri, Koleosho… Ci sono diversi giovani forti, Casadei, nel mirino già da un po’. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Lucca nelle ultime partire, Bove ormai è una certezza, deve crescere nella pulizia del gioco ma si fa sentire, presente in tutti i 90’, arriva da tutte le parti del campo. Fabbian e Volpato entrano spesso a Bologna e Sassuolo, Prati a Cagliari sta giocando spesso. Tutti nomi e giovani interessanti per il nostro futuro”.