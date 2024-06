Benedetto Ferrara: "Per le cifre investite Kean sarà il grande attaccante della Fiorentina. Ecco come hanno reagito i tifosi viola"

Questo pomeriggio il giornalista de La Repubblica Benedetto Ferrara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Parliamo di un ex bad boy, speriamo sia ex. Un giocatore che al PSG ha avuto un picco segnando 17 gol in una stagione, dopo di che ne ha segnati veramente pochi tra Juve ed Everton. I bianconeri non vedevano l’ora di venderlo per avere i soldi per comprare altri giocatori. Devo dire che la valutazione che mi viene da fare è una, al di là di sottolineare che sia l’ennesima scommessa: il fatto che sia stato pagato 18 milioni, bonus compresi, e abbia un contratto quinquennale, dal tipo d’investimento mi viene da capire che non viene a Firenze per fare il comprimario. Kean è un giocatore su cui la Fiorentina punta molto. Poi sicuramente arriveranno altri, tra scambi e nuovi acquisti, ma tutto mi fa pensare che lui sia l’attaccante della FIorentina. L’unico modo per avere potenzialmente forti, anche se i suoi numeri non ci rendono particolarmente allegri, è fare operazioni del genere. Investire sul recupero di un giocatore di 24 anni che con Mbappe e Neymar ha fatto 17 gol. Dovremo aver fiducia che Palladino voglia farlo risorgere”.

“Si tratta di una vera e propria operazione di resurrezione”

Ha poi aggiunto: “E’ la prima volta che Pradè torna veramente a fare il mercato. Questo è un giocatore occasione, proposta da un procuratore con cui il club ha buoni rapporti: si tratta di una vera e propria operazione di resurrezione, proprio come sarebbe quella per Zaniolo. La Fiorentina non può permettersi dei top player ma può sperare di recuperare degli ex enfant prodige. Se pensiamo a Zaniolo e Kean 3/4 anni fa erano nomi di un certo peso. Ora invece sono dei giocatori che devono rilanciarsi, ma voglio essere ottimista”

“I tifosi della Fiorentina hanno reagito in tre modi diversi al suo arrivo”

Ha infine concluso: “CI sono stati tre tipi di reazione tra i tifosi viola al suo arrivo. Ci sono quelli più moderati che lo accettano a patto che poi arrivi anche uno più forte. Quelli che dicono che stiamo restituendo a rate i soldi che la Juventus ci ha dato per Vlahovic: e questa ovviamente è un estremizzazione. Anche se ricordo che in passato operazioni del genere sarebbero state un’eresia. E infine ci sono gli ottimisti che sottolineando che in passato fosse forte, sperano che a Firenze possa far bene. Ci sono giocatori che si esprimono solo quando si sentono la fiducia del tecnico addosso, oltre che il peso di essere la star della squadra. E lui può essere uno di questa categoria"