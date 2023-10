É sempre calciomercato: Fiorentina interessata a un attaccante dello Stoccarda

Come si dice, il mercato è sempre aperto, anche quando non c'è nessuna sessione ufficialmente attiva. A tal proposito Sport Mediaset ha rilanciato un nome in chiave Fiorentina, ossia quello di Serhou Guirassy.

Dieci gol in cinque partite di Bundesliga hanno attirato numerose attenzioni sull'attaccante dello Stoccarda, che in Italia piace proprio ai viola e anche all'Inter. I due club starebbero monitorando la situazione, consapevoli del fatto che il giocatore è destinato a partire. Come, d'altronde, da stessa ammissione dell'ex stella dello Stoccarda Fernando Meira.