La Fiorentina chiede informazioni per un attaccante africano del Cagliari. I dettagli
Luvumbo difende il pallone da Isaksen
Dopo aver chiuso l'operazione Manor Solomon dal Tottenham, la Fiorentina continua a lavorare per ampliare il reparto offensivo e variare le opzioni tattiche a disposizione.
Compagno di Nzola
Sky Sport riferisce che la società gigliata ha chiesto informazioni al Cagliari per l'angolano Zito Luvumbo, compagno di nazionale del viola Nzola e fresco di eliminazione dalla Coppa d'Africa. Mancino, classe 2002, Luvumbo può giocare da ala o seconda punta.
