L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha commentato la situazione e l'atmosfera che si respira intorno alla squadra viola dopo l'ennesima sconfitta contro l'Hellas Verona e un ultimissimo posto in classifica.

Le parole di Orlando

“Li hanno portati in ritiro, confermato Vanoli fino a domenica ma non vedo cambiamenti. A Sassuolo sono venuto a sapere che nello spogliatoio Mandragora, Ranieri ed altri giocatori abbiano fatto un bel casino, come succede ogni tanto quando le cose non vanno bene. Tutto questo perché la squadra è allo sbando, così come l'allenatore. Vieni preso per migliorare una situazione già difficile, riproponi sempre la stessa squadra, non cambi, non provi qualcosa di diverso, sempre gli stessi errori. Se non si fa un bel cambiamento, mandare via De Gea, Kean e Gudmundsson, che non hanno voglia di vivere questa situazione...”.

E sulle scelte future

“La Fiorentina deve prendere un ds forte e da lì ripartire. Ti devi levare le mele marce che stanno inquinando tutto l'ambiente. Ferrari arriva dall'Esselunga, può avere l'esperienza per andare negli spogliatoi e dire a Kean ”Non rompere le pa**e" o mettere fuori rosa Ranieri? Può dare multe ai giocatori? C'è bisogno che qualcosa cambi. C'è Giuntoli libero? La proprietà deve andare da uno come lui e dargli tutto in mano, per comprare certi giocatori e mandare via le mele marce. Serve riprogettare tutto. Ci sono dei comportamenti che hanno avvelenato lo spogliatoio. Kean arriva sempre 20 minuti in ritardo. A volte si allena, a volte no. Fossi un dirigente della Fiorentina, direi a certi giocatori che devono fare sei punti in tre partite e poi li accontento se vogliono andare via, sennò rimangono e vivere in un ambiente così forse è come andare in guerra".