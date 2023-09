Bonaventura-Fiorentina: Così il rapporto si prolunga automaticamente...

Il tema contratti è ben presente all'interno della Fiorentina in questo momento. Gonzalez ha rinnovato fino al 2028, Kouame è in trattative per rinnovare il suo.

E quello di Bonaventura? Quello siglato non molto tempo fa ha validità fino a giugno 2024. Ma contiene anche un'opzione per la stagione successiva.

Se i numeri e le prestazioni si confermano su questi livelli, c’è già aria di scadenza 2025, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio; il suo accordo infatti si prolunga di un anno al raggiungimento di certe condizioni che potrebbero essere realizzate al più presto, se l’andamento del centrocampista e quello della squadra procedessero a questi ritmi.

In questo inizio di stagione Jack è stato impiegato per 563 minuti totali di cui 405’ in Serie A. Nelle ultime due sfide, in cui ha segnato, è rimasto in campo per più di 90’ considerando il recupero. E il minutaggio è altissimo, più di ottanta minuti, anche con il Genoa e il Lecce, quasi sessanta con l’Inter.