Italiano: "Abbiamo dato libertà di inserimento a Martinez Quarta, palla stupenda di Bonaventura. Stavo per mettere Ikone, poi..."

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese, ha detto: “Va bene il risultato, è importante mettere fieno in cascina e punti nella classifica. Non abbiamo fatto una partita entusiasmante, ma i miei ragazzi sono stati bravi a saper soffrire e a fare altro rispetto al solito durante la partita”.

Sul gol di Martinez Quarta: “Chino aveva fatto centro già con l'Atalanta, gli abbiamo dato libertà di inserimento. Legge bene le situazioni e poi è bravo Bonaventura a mettergli una palla stupenda”.

Oggi Italiano ha cambiato a gara in corso, lasciando fuori Ikone che era sul punto di entrare: “Avevamo un possesso al limite dell'area dell'Udinese e ci siamo ritrovati con Lucca che ci ha graziati. Ed è a quel punto che ho deciso di ‘sacrificare’ Ikone, non mettendolo, e dando spazio ad altri. Non è facile adattarsi subito in una nuova realtà, ma Lopez ha dinamismo e intelligenza tattica spiccata, quindi è stato positivo”.

Brutta notizia dall'infermeria: “Dodò sembra che abbia riportato un infortunio al ginocchio, mi auguro che non sia niente di grave, non solo per la sua importanza”.