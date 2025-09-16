Dimenticare De Gea? Un’impresa impossibile

Da anni ormai, il Manchester United sta cercando di trovare il vero erede tra i pali dell’attuale portiere della Fiorentina, David De Gea.

Onana

Ten Hag aveva deciso di prendere Andrè Onana al suo posto, prelevandolo a suon di milioni dall’Inter, ma con risultati insoddisfacenti. Tanto che l’estremo difensore, nel corso delle battute finali del mercato estivo è stato ceduto in prestito ai turchi del Trabzonspor.

Bayindir

Nel frattempo ha avuto la possibilità di mettersi in mostra (sprecata) per il turco Altay Bayındır. C’era lui tra i pali quando la Fiorentina si è recata ad Old Trafford per una prestigiosa amichevole estiva e ci è rimasto fino a domenica scorsa, quando è arrivata una pesante sconfitta nel derby di Manchester.

L’ultima scommessa

Adesso sembra essere arrivato il momento di Senne Lammens. Una sorta di scommessa, arrivata dal belgio, esattamente dall’Anversa. Un altro tentativo, l’ennesimo, di poter mettere De Gea nel dimenticatoio. Esercizio impossibile da fare per molti tifosi dei Red Devils che, anche quest’anno, hanno provato a richiedere al club di andare a riprendere il giocatore che ha recentemente rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2028 ed è titolarissimo (e ci mancherebbe altro) nelle fila viola.