L'Inter completa il suo secondo acquisto invernale: il calciatore però non sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida con la Fiorentina

La Fiorentina si prepara alla doppia sfida contro l'Inter: la prima, quella di domani sera al Franchi, per il recupero della 14sima giornata, e quella di lunedì sera al Meazza per la 24sima giornata. Due sfide proibitive, che però presentano una differenza sostanziale: alla prima delle due non potranno partecipare i tesserati nella sessione di mercato invernale. Non un problema enorme per l'Inter, che nel mese di gennaio ha tesserato il solo Zalewski, a differenza della Fiorentina che è stata la squadra più attiva sul mercato e che quindi si troverà con una rosa risicata.

Nel frattempo i nerazzurri hanno chiuso un altro acquisto: si tratta di Petar Sucic, bosniaco classe 2003 in arrivo dalla Dinamo Zagabria per una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Le visite si svolgeranno venerdì, ma il calciatore rimarrà fino a giugno in Croazia, per poi iniziare dall'estate l'avventura in nerazzurro.