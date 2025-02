Addio agli esterni: la Fiorentina va sempre più verso il credo di Palladino e affolla la trequarti

Prima Ikoné, poi Sottil e se vogliamo anche Kouame, se pur dell'ivoriano non sia mai stato ben chiaro il ruolo: in questa sessione invernale la Fiorentina ha portato a termine un'ulteriore mini-rivoluzione, liberandosi di tutto quanto rimaneva della batteria di esterni di Italiano. Il futuro va dunque in direzione delle convinzioni di Palladino, aperto più al doppio trequartista alle spalle di Kean.

Ed ecco allora Zaniolo che oltre ad una parziale alternativa all'attaccante, interpreterà uno dei due alle sue spalle, con Beltran, Gudmundsson e Colpani a ruotare insieme a lui. In più ci sono calciatori duttili come Fagioli e Folorunsho, che qualche avventura sulla trequarti l'hanno vissuta.