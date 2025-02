Fagioli: Ecco cifre e condizioni dettagliate grazie alle quali Fiorentina e Juventus hanno chiuso l'accordo

Quali sono le condizioni esatte alle quali si è chiuso il passaggio di Nicolò Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina? In questo caso ci viene incontro il club bianconero che, in quanto quotato in borsa, deve sempre relazionare in maniera dettagliata e pubblica tutte le operazioni di mercato che chiude.

Fagioli arriva a Firenze, in prestito oneroso fino al 30 giugno 2025, a fronte di un corrispettivo di 2,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi; a questi potrebbero aggiungersi bonus per 200 mila euro.



Inoltre è previsto l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025.



C'è la facoltà (diritto) da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti

obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a 13,5 milioni di euro (16 milioni dunque in totale), pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 2,5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.