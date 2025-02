Il neo arrivato in casa viola è Nicolò Fagioli che in serata ha lasciato la Continassa per prepararsi a raggiungere Firenze. Il centrocampista ha parlato così ai media presenti:

“Mi dispiace molto perché son 10-11 anni che sono qua, ho legato molto con la famiglia Juve, con i tifosi però ora sono concentrato e felice per la nuova esperienza. La giornata? E’ stata intensa perché poi si è deciso tutto negli ultimi 10 minuti stasera, ringrazio molto il Marsiglia perché ha avuto fiducia in me da inizio mercato ma ho deciso di andare alla Fiorentina, ho parlato con mister Palladino e con la società e sono molto felice di questa scelta”.