Sarà solo la prima di campionato, ma il Genoa rischia di avere un reparto in piena emergenza già contro la Fiorentina

L'arrivo di De Winter aveva completato il reparto difensivo a disposizione di Gilardino al Genoa. Ma là dietro i rossoblù rischiano di essere in piena emergenza già contro la Fiorentina. C'è preoccupazione per Bani, che non ha giocato col Modena per un guaio muscolare e il suo stop potrebbe essere non di poca cosa. Per capire le sue reali condizione c'è da aspettare il referto medico di domani.

Ai box, poi, ci sono pure Biraschi e Matturro. Senza contare che De Winter avrà solo minuti di allenamento con i nuovi compagni nelle gambe.