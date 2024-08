Richardson esclude Tessmann? Prosegue il tira e molla tra entourage del calciatore e Fiorentina, adesso...

La Fiorentina sta chiudendo per l'arrivo di Amir Richardson, centrocampista marocchino in forza allo Stade de Reims. L'offerta si aggira intorno ai 10 milioni di euro con percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il club viola, così, si garantisce un acquisto essenziale a centrocampo. Ma Tessmann?

Proseguono le difficoltà per Tessmann

Evidentemente, l'arrivo di Richardson esclude l'americano. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, la Fiorentina e l'entourage di Tessmann sono ancora molto distanti e non accennano a riavvicinarsi. Le richieste sulle commissioni sono sempre le stesse, con il club intenzionato a non pagarle. La soluzione Richardson allontana il centrocampista del Venezia da Firenze, con la possibilità di trasferirsi altrove. Al momento è complicato ipotizzare un accordo in poche ore.