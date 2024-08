Fiorentina e Reims hanno raggiunto un accordo per portare Richardson in viola. La palla passa al giocatore: la situazione

Mentre giovedì Amir Richardson si giocherà la medaglia di bronzo con il Marocco a Nantes contro l'Egitto, il 22enne centrocampista del Reims sta suscitando l'interesse di molti club, tra cui la Fiorentina.

Accordo tra Fiorentina e Reims per il giocatore

Secondo quanto riporta Le Parisien e confermato in queste ore anche da Niccolò Ceccarini, il club italiano ha appena raggiunto un accordo con il Reims per il trasferimento del giocatore classe 2002. Per acquistarlo la Fiorentina offre più di 10 milioni di euro e il 10% sulla rivendita. I due club sono d'accordo, manca solo da definire l'ok del giocatore, ma la trattativa è in definizione.

Sul giocatore anche Farioli, ma…

Da diversi giorni anche l'Ajax Amsterdam ha espresso un interesse concreto per Amir Richardson, che piace molto al tecnico Francesco Farioli, ma gli olandesi oggi non riuscirebbero a superare l'offerta della Fiorentina.