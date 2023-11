Intanto l'ex viola Kokorin segna il suo secondo gol in Europa League. Ma adesso l'Aris Limassol è chiamato all'impresa

L'ex attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin, in forza all'Aris Limassol, sta riuscendo a togliersi considerevoli soddisfazioni personali in campo europeo. Ieri, infatti, è arrivato il suo secondo gol nell'edizione attuale dell'Europa League, realizzato al ‘Benito Villamarin’ contro il Real Betis di Siviglia.

Va peggio alla squadra, in generale. L'Aris ha infatti perso 4-1 in terra spagnola e adesso è chiamato all'impresa. La squadra cipriota è ultima a 3 punti, con due partite rimanenti e a quattro lunghezze dal secondo posto (che permetterebbe di accedere ai play-off). Rimarrebbe la speranza terza posizione, in uno scontro diretto contro lo Sparta Praga, che significherebbe play-off di Conference League, nonché improbabili scenari di sfida europea contro la sua ex squadra.