Kean meno peggio solo di Gimenez in Serie A ma la Fiorentina non può prescindere da lui. E con Dzeko come la mettiamo?

I tempi d'oro della scorsa stagione sono lontani anni luce anche per Moise Kean, uno dei pochissimi comunque fuori discussione quando c'è da scegliere l'undici iniziale. Rappresenta pur sempre l'attaccante di riferimento, che anche nelle serate peggiori è in grado, teoricamente, di inventarsi una giocata o tenere impegnata la difesa. Che sai isolato o affiancato.

Finora però Kean ha anche sprecato molto, ben più dell'anno scorso: a livello di ‘big chance’ mancate, l'attaccante viola arriva dietro solo a Gimenez in questo avvio di Serie A, a quota 5 (il messicano è a 6). Non certo dei dati lusinghieri. Quello su cui si interroga il Corriere Fiorentino però, è la possibilità che domani con il Lecce accanto a Kean giochi anche Dzeko, per incrementare il tasso di personalità e talento. Un esperimento già fallito ma che non si sa mai, possa avere una seconda chance.