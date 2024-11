Cole: "Per il Chelsea la Conference inizia solo ai quarti o in semifinale. Sono i grandi favoriti e hanno ragione"

Ampia, ampissima vittoria del Chelsea contro il Noah, abbattuto al Stamford Bridge per 8-0. Così i Blues volano in testa alla classifica di Conference League a punteggio pieno, sempre più favoriti per la vittoria finale del torneo. Joe Cole, ex storico centrocampista del Chelsea, ha commentato così la larga vittoria della squadra di Maresca:

“Il Chelsea non dovrebbe partecipare a questa competizione, ma è lì. Per il Chelsea questo torneo inizia solo dai quarti di finale o dalle semifinali. Sono i grandi favoriti per vincerlo e hanno ragione”.