La Lega Serie A ha reso noti i dettagli relativi alla 30esima giornata di campionato. La Fiorentina sfiderà in casa l'Atalanta il 30 marzo alle ore 15.00. La gara sarà visibile su DAZN.

Sarà la prima partita dopo la sosta per le Nazionali e la squadra viola riceverà quella di Gasperini al Franchi, dopo la sconfitta subita in rimonta all'andata in terra bergamasca, per 3-2.