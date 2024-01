Milenkovic: "Per questa squadra è importantissimo l'aiuto di Ranieri, anche con i gol. Grande crescita, se la merita tutta"

‘Ranieri si merita la sua crescita’

In vista della gara di domani contro il Napoli, il calciatore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato in conferenza stampa, parlando anche del compagno di reparto Luca Ranieri: "Sta facendo davvero una grande crescita. Si è guadagnato tutto con il duro lavoro, dimostra umiltà ogni giorno e si merita tutti i suoi progressi. Davvero ammirevole, in più sta segnando anche tanti gol e ci sta dando una grande mano”.

‘Speriamo che tanti tifosi vengano a vederci’

Sull’Arabia Saudita: “Ci sono due miei compagni di Nazionale qui e li seguo, stanno facendo benissimo, soprattutto Milinkovic-Savic (ex Lazio, ndr). Che dire per domani, speriamo davvero che tanti tifosi vengano a vederci”.