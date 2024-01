Parla Nikola Milenkovic alla vigilia della sfida di Supercoppa

A poco più di ventiquattr'ore della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, ha parlato così in conferenza stampa il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: “Vogliamo riprenderci quello che ci è mancato l’anno scorso. Sarà sicuramente molto difficile arrivare in fondo a questa competizione, ci sono altre tre squadre molto forti e non basterà neanche essere al 100%, servirà anche dare qualcosa in più. Abbiamo sicuramente tanta fame”.

Sulla difesa a tre: “Tutti noi difensori siamo esperti, più o meno. Giocare a tre o a quattro dietro non deve avere importanza, è il mister che sa valutare come disporci. Legge le partite, cambia a partita in corso e noi seguiamo le sue scelte”.

‘Domani non siamo favoriti, il Napoli è campione d’Italia'

Sull'eventuale vittoria di un trofeo: “Posso immaginare cosa significa, per un tifoso della Fiorentina. Ma il traguardo è ancora lontanissimo e dobbiamo lottare per questa semifinale, dando tutto”.

Sull'anno scorso: “Ci ha fatto molto male, prima a noi stessi e poi per i nostri tifosi. Ormai però quello è il passato, adesso siamo qua dove c'è un'altra possibilità. Siamo preparati. Domani favoriti? No. Sono campioni d'Italia, abbiamo massimo rispetto. Per quanto crediamo molto in noi stessi”.