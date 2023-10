A Lady Radio l'ex allenatore di lungo corso Luigi Cagni ha parlato del momento della Fiorentina in vista della sfida del Franchi con l'Empoli: “La differenza tra Fiorentina e Empoli se si guardano gol fatti e subiti è enorme attualmente” -ha detto- "Se la squadra viola gioca ai propri livelli, per l’Empoli diventa difficile. Conosco bene Corsi ed è uno che vive sempre di pancia, in primis è un tifoso. Lo scorso anno l’Empoli aveva il portiere più forte d’Italia e uno come Parisi sulla fascia e sono cose che vanno considerate. Vicario ha portato tanti punti, come un centravanti da 20 gol".

"Tre competizioni sono tanta roba, e ognuno fa i calcoli sul proprio organico, quest’anno quello della Fiorentina è buono, però…C’era un grosso problema ed era il gol ed è stato parzialmente risolto. Nessuno ne parla mai, ma l’aspetto psico-fisico è determinante, i calciatori non sono delle macchine. Italiano ormai ha un rapporto con i calciatori che si vede, e ci sono tanti senatori, se sarà fatta una scelta di privilegiare una competizione questa avverrà d’accordo con la squadra. Se ne parlerà durante il percorso, dopo aver visto come saranno andate le cose. Parlandone pubblicamente fa capire che se n’è già discusso dell’argomento".

E ancora: “Italiano farà carriera e questo è chiaro, ormai è consolidato nello spogliatoio viola. La squadra ha capito che i risultato arrivano se segue il tecnico, e c'è voluto tempo. Ricordiamo cos'è accaduto il primo anno quando Italiano è arrivato a Firenze, è andato via Vlahovic, il tecnico è stato criticato a livello pubblico. E poi c'è un giocatore come Bonaventura, che fa la differenza anche in Nazionale a 34 anni".