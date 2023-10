Valutazioni in corso per Christensen e Mina in vista dell'Empoli. Attesa per Milenkovic, gli argentini tornano (ancora) tardi

Oggi la Fiorentina scenderà in campo per il secondo allenamento settimanale, i viola saranno di scena nel pomeriggio alle ore 16.30 Dopo il rientro di Brekalo dagli impegni con la Croazia, oggi torneranno gli italiani Biraghi Bonaventura Kayode e l'ivoriano Christian Kouame.

Gli argentini Nico Gonzalez, Lucas Martinez Quarta e Lucas Beltran saranno gli ultimi a rientrare dopo la trasferta in Perù. Si attende anche Nikola Milenkovic, particolarmente sollecitato dopo le sfide con la sua Serbia, entrambe da titolare contro Ungheria e Montenegro. Da capire se ci potrà essere spazio per Christensen e Mina, entrambi alle prese con problemi muscolari: valutazioni in corso sui due nuovi acquisti viola.