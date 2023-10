L'intermediario di mercato Michele Fratini è intervenuto a Lady Radio commentando anche le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano per poi offrire vari spunti in ottica Fiorentina.

Parla così Fratini: “La Fiorentina ha tutti i reparti rinforzati e non deve scegliere una competizione. Si va in campo per vincere sempre. Adoro Italiano come allenatore ma serve fare il massimo su ogni fronte. Diversamente da altre squadre la Fiorentina vanta 8-9 centrocampisti, sugli esterni ha varietà di scelte con Sottil, Ikone, Gonzalez”.



“Davanti ci sono Beltran e Nzola. L’ex Spezia ancora dobbiamo capire chi è a Firenze ma ha dimostrato di meritare la serie A. È vero che non segnano gli attaccanti, ora come ora Beltran va aspettato, ma le punte fanno un grande lavoro, permettendo gli inserimenti dei centrocampisti. La Fiorentina è diventata una realtà”.

Poi conclude: “La Fiorentina ha trovato un leader silente, un esempio per tutti, come Bonaventura, rinato all’età di 34 anni. Kayode è stato scartato dalla Juventus, non ritenuto pronto dai bianconeri. A Napoli abbiamo potuto vedere come sia un difensore vero, facendo fare pochissimo a Kvaratshkelia. Lui anticipa l’avversario, difende davvero bene. Per 90’ mai in affanno atleticamente. Kayode e Parisi sulle fasce sono in prospettiva i terzini più forti in circolazione”.