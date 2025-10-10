Buone notizie dall'infermeria: Pioli recupera due giocatori. Ma Sohm continua a preoccupare

La sosta per le nazionali può essere un'occasione per ritrovare la forma migliore per quei giocatori della Fiorentina che hanno subito degli infortuni nelle scorse settimane.

In via di guarigione

I giocatori viola alle prese con infortuni sono Dodo, Fazzini e Sohm. Tutti e tre stanno lavorando a parte in questi giorni, ma per i primi due, rimasti acciaccati durante la sfida contro la Roma, sembrano sulla via del recupero e potranno tornare a disposizione completa di Stefano Pioli nelle prossime giornate. Situazione più complicata per Sohm, alle prese con una fascite plantare che gli ha fatto saltare il Sigma Olomouc in Conference, la Roma in campionato e la convocazione con la Nazionale svizzera. Con un infortunio di questo tipo è necessario avere cautela per evitare ricadute, per questo il suo recupero pare più lento e difficoltoso.

L'infortunato di lunga data

Infine c'è anche un infortunato di lunga data. Christian Kouamé è infatti fuori da aprile, quando, in prestito all'Empoli, subì la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'ivoriano continua ad alternare allenamenti in gruppo a sedute specifiche di riabilitazione, ma per il suo recupero ci vorrà ancora del tempo.