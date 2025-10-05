Fiorentina, salta la panchina? Il club viola gioca in difesa
Una parte della tifoseria della Fiorentina non ha dubbi: prima che sia troppo tardi c'è bisogno di una svolta, sotto forma di esonero di Stefano Pioli.
In difesa di Pioli
Però quella stessa parte di tifoseria è destinata a rimanere delusa. Questo perché il club viola sta continuando a giocare in difesa. Nel caso specifico in difesa del proprio tecnico, quello che è stato inseguito in estate e messo sotto contratto per tre anni a tre milioni di euro netti a stagione.
Una discriminante rilevante
Ripetiamo questo dato specifico su Pioli perché rischia di essere una discriminante mica da ridere. Cacciare l'allenatore parmense e prenderne un altro di fascia simile, vorrebbe dire per la società spendere almeno 5-5,5 milioni di euro netti per questa voce specifica.
All'interno della società c'è ovviamente preoccupazione per come è cominciata la stagione, ma si prega intensamente (in modo figurato) che la squadra sappia riprendersi anche se il calendario non è che venga incontro alla formazione viola.