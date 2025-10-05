Le nostre PAGELLE: L'urlo liberatorio di Kean, Fazzini è l'unico che gli sta dietro. Gudmundsson? Impresentabile

De Gea: 5,5 Se sulla conclusione di Soulè c'è solo da alzare le mani in segno di resa, sul colpo di testa di Cristante che finisce alle sue spalle, qualcosa si può dire su di lui. Così come si può dire qualcosa su un cross che gli sfila a pochi centimetri e per poco non ne approfitta la Roma per fare il 3-1.

Pongracic: 5,5 Nella prima mezz'ora balla, come il resto della retroguardia viola. Nella ripresa fortunatamente si registra.

Marì: 5,5 Concede molto nel primo tempo agli avversari, compreso la sponda per il tiro di Soulè. Tanti duelli fisici e anche nervosismo, con contorno di cartellino giallo portato a casa.

Ranieri: 5,5 Bella l'azione della Roma che porta all'1-1, ma il capitano viola legge in ritardo il movimento a smarcarsi di Soulè e gli lascia quel paio di metri che gli basta e gli avanza per scaraventare la palla in fondo al sacco. Nel finale si mette addirittura a fare il suggeritore in attacco, ma si vede che non è farina del suo sacco.

Dodo: 5 Un cross messo in mezzo, un'altra iniziativa in cui costringe Cristante a prendere un cartellino, ma siamo al poco o niente. Finisce la sua gara in anticipo, causa infortunio, giusto per ribadire il fatto che non è giornata. Fortini: 6 Fa più lui in 15 minuti di gioco, rispetto al brasiliano. Il cross rasoterra messo all'81' per Gosens è solo da spingere in porta, ma il tedesco lo mette incredibilmente in Ferrovia.

Mandragora: 5 Cristante gli salta in testa e indirizza verso la porta viola, è la rete del 2-1 giallorosso. Siamo ancora in attesa che decida di avere un po' di iniziativa. Dzeko: SV.

Nicolussi Caviglia: 5 Come faccia ad essere anche convocato in Nazionale è un mistero di difficile risoluzione. Un paio di calci piazzati messi bene in area avversaria è il suo contributo alla causa. Tutto intorno c'è tanta fatica a fare gioco, a contrastare gli avversari, a stare

Fazzini: 7 Confeziona la più bella azione del primo tempo della squadra di Pioli, servendo Kean in maniera perfetta sull'incrocio, 2-2 sfumato però per colpa del palo. A lungo è l'unico che corre, si propone, crea, fa qualcosa di concreto per cambiare le sorti di questa squadra. Ndour: 6 Sarà per la rete realizzata in Conference, sarà perché la squadra stava cercando disperatamente la rete del pareggio quando è entrato in campo lui, però il suo ingresso in partita è stato di quelli positivi.

Gosens: 4,5 C'era una volta un tempo in cui spingeva ed era l'anima della squadra. Ora è in affanno, fa fatica e non solo a portarsi avanti ma anche a contenere dietro. Ma soprattutto fallisce la più comoda delle palle per il 2-2 servitagli da Fortini, a non più di due metri dalla porta della Roma.

Gudmundsson: 4 Senza troppi giri di parole, in questo momento è impresentabile. Stop! Piccoli: 5,5 Dopo il palo di Kean ci mancava solo la sua traversa. Bel gesto tecnico, grande coordinazione, ma anche grande sfortuna. L'unico lampo nei 50 minuti in cui Pioli lo impiega.

Kean: 7 Liberatorio con un bell'urlo in una valle con l'eco, ecco arrivare il suo primo gol in campionato. E che gol viene proprio da dire, staffilata di destro sull'angolo lontano, anche Svilar che aveva preso una sola rete fino a quel momento, ha dovuto arrendersi. Prove tecniche di bis sempre nel primo tempo, con un sinistro che meritava miglior sorte rispetto a quella di schiantarsi contro il palo. Poi si rimette a fare a sportellate come nei giorni migliori, peccando in un'occasione di eccessivo egoismo.

Pioli: 5 Un progetto tecnico che per ora non sta portando da nessuna parte. Tre punti in sei gare, tre sconfitte su tre al Franchi. Qualche progresso non lo si può non notare, ma giusto perché la Fiorentina partiva da un punto veramente basso e scendere ancora di più era oggettivamente difficile.